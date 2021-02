Požar v tržaškem stanovanju

V Istrski ulici v Trstu se je danes popoldne okoli 16.45 slišalo tuliti sirene. Gasilci so namreč prihiteli zaradi požara, ki je nastal v stanovanju v drugem nadstropju bloka na hišni številki 87. Na prizorišče sta prišli dve ekipi s premično lestvijo in dežurnim funkcionarjem pokrajinskega poveljstva, ki so kmalu začeli z gašenjem plamenov, trenutno pa poteka faza zavarovanja prostorov. Kaj je povzročilo požar, še ni znano, vsekakor je ena oseba zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, ki so mu jo nudili reševalci službe 118. Prišli so tudi pripadniki državne in lokalne policije, le-ti so poskrbeli za urejanje prometa.