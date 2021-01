Požar v Ul. Ananian

V Ul. Ananian je danes okrog 9. ure zagorelo v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka na hišni številki 8. Iz stanovanja se je vil gost dim. Zagorelo je v spalni sobi. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so požar pogasili, reševalci službe 118, policisti in lokalni policisti. Gasilci so trenutno še na mestu in odpravljajo njegove posledice. Reševalci službe 118 so zaradi posledic vdihavanja dima tri osebe prepeljali v bolnišnico, med njimi tudi lastnika stanovanja. Ul. Ananian je zaprta za promet. Vzroke požara še preiskujejo.