Tržaški gasilci so danes okoli 14. ure z dvema avtocisternama posredovali v Ulici Vicolo dell’ospitale militare, kjer se je zaradi še nepojasnjenih razlogov vnela streha poslopja. Gasilci so se povzpeli na streho opremljeni z respiratorji, pogasili požar in z električnimi ventilatorji prezračili pogorišče. Nobena oseba ni bila poškodovana.