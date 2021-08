Požirek pod zvezdami

Užitek ob srebanju pristne kraške kapljice, ob glasbeni spremljavi in okusnih prigrizkih, s pogledom uprtim v Sesljanski zaliv oz. zvezdnato nebo. Tako sta minila petkov in sinočnji večer na terasi infotočke v Sesljanu, kjer je Občina Devin-Nabrežina gostila prireditev Calici di stelle (Čaše zvezd). Številni domači vinarji so gostom postregli s svojimi najboljšimi proizvodi in jim rade volje ponudili tudi marsikatero zanimivo informacijo o tem, kar je vsak okusil, kje se rojeva in kako se razvija. Nasvete in praktične namige, kako na najboljši način ceniti vino, so delili tudi deželni someljeji.