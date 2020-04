Pozitiven na koronavirus šel na sprehod

Kljub vsem opozorilom, prošnjam, prepovedim in zapovedim nekaterim še vedno ne gre v račun, da je v tem času nevarne pandemije koronavirusa treba ostati doma ter s svojim početjem ogrožajo sebe in druge, zaradi česar jih lahko doleti denarna kazen ali celo kazenska prijava. To se je proti koncu marca zgodilo moškemu, pri katerem so ugotovili okužbo s koronavirusom, se je pa mirne duše sprehajal po ulici brez kakršne koli zaščitne maske ali drugega zaščitnega pripomočka. Moškega so zasačili pripadniki lokalne policije, ki so pred tem ustavili njegovega sina, ki je izjavil, da gre po nakupih za starše in staro mamo. Ker so pri samoizjavi naleteli na neskladje med navedenim in dejanskim krajem bivališča, so stvar preverili in ugotovili, da je oče pozitiven na koronavirus. Potem ko so le-tega našli med sprehodom na ulici, so ga tudi prijavili zaradi nenamernega širjenja epidemije, za kar tvega od tri do 12 let zapora.