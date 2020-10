Pozitivna dva novinarja tržaškega dnevnika Il Piccolo

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri novinarskih kolegih v tržaškem dnevniku Il Piccolo. Pozitivna brisa imata dva novinarja, zaradi česar je vodstvo uredništva sklenilo, da bodo v prihodnjih dneh vsi zaposleni delali na daljavo, kar se med drugim že nekaj časa dogaja tudi na Primorskem dnevniku. V tiskovni noti je novinarski kolektiv dnevnika Il Piccolo zapisal, da bo tiskana izdaja dnevnika zagotovljena, prav tako pa bodo novinarji tudi na spletu redno objavljali novice.

Potrditev, da sta dva kolega pozitivna na novi koronavirus, je dnevnik Il Piccolo prejel v petek v poznih večernih urah. Včeraj je bilo zaradi razkuževanja prostorov celotno uredništvo zaprto, zaposleni pa so pisarne preselili v svoje domove. Kot so še zapisali, bodo od nedelje naprej uvedli splošno delo na daljavo, ki so ga uspešno izvajali že med ustavitvijo javnega življenja letos spomladi. Vodstvo tržaškega dnevnika je vse bralce tudi spomnilo, da so iz varnostnih razlogov tržaško, goriško in tržiško uredništvo že nekaj časa zaprti za javnost.