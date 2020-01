Poziv k sožitju, miru in solidarnosti

»Malo je danes več prič, ki so doživele grozodejstva, ki jih je človek zakrivil nad človekom. Malo je še živih žrtev ravnodušnosti, ki je botrovala tej tragediji.« Predsednica Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič Rada Zergol je danes pod večer na dvorišču tržaške Rižarne nagovorila udeležence vsakoletne baklade. Tihi sprevod, ki je s svečkami in rdečimi nageljni od stadiona Grezar stopal za transparentom, ki je pozival k sožitju, miru in solidarnosti, je svoj korak ustavil sredi nekdanjega koncentracijskega taborišča. Večerno tišino je prekinila mila, ganljiva pesem, ki so jo pod taktirko Pie Cah ponudili pevke in pevci TPPZ ob harmonikarski in recitatorski spremljavi.

