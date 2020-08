Pozno sinoči se je ponesrečila na Metlici

Tržaški gorski reševalci so sinoči ob 21. uri na Metlici (Monte Valerio), za univerzo, v gozdu reševali 60-letno žensko, ki se je med večernim sprehodom s psom spotaknila ob korenino drevesa in nerodno padla. Med padcem je utrpela domnevni zlom gležnja. Prijateljica je klicala na interventno številko 112, operaterji so nato gorskim reševalcem nudili podatke o lokaciji ponesrečene ženske.

Reševanje se je zaključilo v slabi uri, nekaj časa so reševalci izgubili le pri izbiranju pravilne gozdne steze za dostop do ponesrečene. Ko so prispeli na mesto, so ji zavarovali gleženj, nato so jo na nosilu prenesli do reševalnega avtomobila, ki jo je prepeljal v katinarsko bolnišnico.