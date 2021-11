Pozno v noči je v stanovanju začelo goreti

V stanovanju na Ulici Toti je pozno v noči gorelo. Okrog 3.30 so poleg reševalcev službe 118 prihiteli policisti in seveda gasilci. Ti so v tretjem nadstropju stavbe lokalizirali začetek požara. Ogenj, ki se je začenjal širiti v kuhinji tamkajšnjega stanovanja, so z gasilnimi aparati ugasnili.

Stanovalci bloka so zapustili njihova stanovanja. Zaradi vdihovanja dima so reševalci preverili njihovo zdravstveno stanje. Gasilci so med tem izključili možnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom in stanovalcem dovolili vrnitev v blok.