Policisti so pozno sinoči v sklopu nadzorovanja ukrepov proti pandemiji oglobili tri romunske državljane. Ob 23.30 so praznovali na dvorišču stanovanjske hiše v Ul. Gambini, pri čemer so uživali hrano ob poslušanju glasbe na ves glas, kar je zmotilo druge stanovalce. Poklicali so policiste, ki so jih legitimirali in oglobili.