Vozniki, pozor! Kakor smo že poročali, bo zaradi preverjanja in vzdrževalnih del na protipožarnih napravah jutri in v petek zaprt predor pri Padričah na avtocestnem priključku med Padričami in Katinaro. Jutri bo od 6. do 16. ure zaprt v smeri proti Trstu, v petek pa ob isti uri še v smeri proti Benetkam.