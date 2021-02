Pozor, žabe se selijo

S podaljšanjem dnevov in z dvigom temperature se zaključuje obdobje zimskega spanja dvoživk, ki začenjajo zapuščati svoja zimska zatočišča in se premikati do kalov oziroma mrestišč, kjer odlagajo jajca. Vsako leto je na Tržaškem več deset tisoč živali, med katerimi so žabe in krastače, ki se oddaljijo več kilometrov stran, da pridejo do kalov, na tej poti pa večkrat prečkajo cestne odseke, kjer tvegajo, da jih avtomobili povozijo.

Društvo varuhov kalov in mokrišč Furlanije - Julijske krajine s pokroviteljstvom Občine Dolina tudi letos spremlja stanje vzdolž cest, kjer obstaja nevarnost, da bi žabe avtomobili zdesetkali. Zato v naslednjih tednih, približno do konca februarja, priporočajo voznikom, ki se vozijo od 17. ure do 21.30 po cestah, naj bodo previdnejši kot običajno. To velja še predvsem za območje med Dolino in Mačkoljami oz. v okolici rezervoarjev družbe Siot.

V skladu z omejitvami za obvladovanje okužbe s covidom-19 bodo imeli društveni prostovoljci vso zaščitno opremo in bodo ohranjali varnostno medosebno razdaljo. Izhodov za spremljanje stanja letos ne bodo objavljali zunaj društva, da bi se izognili množičnemu zbiranju, saj ima dejavnost namen varovati živali in ugotavljati njihovo število, medtem ko bo poljudno širjenje izsledkov preneseno na primernejša obdobja.