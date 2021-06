Kolikokrat se pritožujemo, da sta v Italiji univerza in svet dela povsem oddaljena bregova. Da imajo študenti teorije na pretek, praktičnega znanja pa bolj malo in si morajo po zaključenem študiju na delovnem trgu sami pomagati, kot pač znajo. Na tržaški univerzi skušajo negativen trend obrniti s spletanjem novih sodelovanj. Včeraj dopoldne je rektor Roberto Di Lenarda podpisal nov sporazum s furlansko družbo PMP, ki se ukvarja z iskanjem novih visokotehnoloških odgovorov na področju mehanskih in hidravličnih prenosov oziroma prenosov električne energije ter podobnih rešitev v elektronskem in elektromehanskem sektorju.

V današnji dobi zelo hitrega industrijskega razvoja je treba stalno iskati nove poti in alternative, je razložil tehnični direktor družbe Pmp Andrea Bonera. V zadnjih petnajstih letih so ustanovili osem podružnic na različnih koncih sveta. Nov dogovor s tržaško univerzo bo trajal deset let in jim bo omogočil uresničitev tako kratkoročnih kot daljnoročnih projektov, je poudaril predsednik družbe Luigino Pozzo. Šlo bo torej za mešanico hitro zaznavnih rezultatov in dolgotrajnega inoviranja.