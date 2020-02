Praprovski spopad med pustom in halloweenom

V družbi razposajenih praprovskih pustarjev smo si ravno ogledovali posamezne lutke, ki sestavljajo letošnji voz. Naenkrat pa je ena od lutk oživela, začela migati z rokami ter razbijati s činelami. Navzoči smo prestrašeno poskočili in se začeli spraševati, kaj za vraga se je zgodilo, po šotoru pa se je že razlegel razposajen smeh ...

V šotoru, ki stoji ob glavni cesti, ki pelje skozi Praprot, se že od novembra zbirajo štirje kuharji, dva zidarja, električar in frizer. Morda res zveni kakor začetek smešnice, v resnici pa ekipa marljivih pustnih delavcev, ki jo že več mesecev sestavljajo Aljoša, Denis, Samo, Rok, Danjel, Edi in drugi pod vodstvom »starešine« Mitje Sandrija, pripravlja že 47. pustni voz v praprovski pustarski zgodovini, s katerim se bodo predstavili na kar sedmih povorkah po vsej deželi. Kaj pa tema? Poslednji boj med Halloweenom in pustom!