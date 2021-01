Pravično gospodarstvo in socialno varstvo za vse občane

Pravično gospodarstvo, boj proti podnebnim spremembam, socialno varstvo za vse občane in nove oblike njihove participacije v javnem življenju. To je le nekaj ciljev, ki jih želi doseči novoustanovljena stranka Adesso Trieste, pakt za avtonomijo, ki je v soboto preko spleta prvič zasedala. Prvega sveta stranke se je udeležilo 220 članov, ki so k stranki pristopili v prvih dveh mesecih njenega delovanja, na seji pa so soglasno odobrili nov dokument z naslovom Prvi koraki stranke Adesso Trieste v smeri preobrazbe mesta.

V upravnem svetu stranke sedita tudi dva Slovenca. V predsedstvu stranke sedi Dean Zuccolo, rajonski svetnik za tretje okrožje (Rojan, Barkovlje, Greta in Škorklja), ki je bil tja izvoljen kot kandidat Slovenske skupnosti. V nadzorni odbor stranke pa je bila izvoljena Adriana Janežič, dolgoletna deželna funkcionarka in članica upravnega odbora Slovenskega raziskovalnega inštituta.