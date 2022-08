Pravico bodo iskali na sodišču

Finsko vodstvo Wärtsile je sprva obljubljajo, da obrata v Boljuncu ne bo zaprlo. Še več, na srečanju na Deželi 8. marca so celo obljubljali nove zaposlitve in predstavili naložbeni načrt. Skratka, zdelo se je, da bodo delavci v Boljuncu varni vsaj do konca letošnjega leta in del naslednjega. 14. julija pa jih je doletela hladna prha, Finci so napovedali množične odpuste. »Wärtsila se je do sindikalnih predstavnikov in delavcev obnašala nekorektno,« so predstavniki sindikatov Cgil, Cisl in Uil izpostavili na davišnji tiskovni konferenci na sedežu sindikata Cgil pri Stari mitnici.

Po posvetovanju s pravniki so na tržaško delovno sodišče zoper finsko multinacionalko vložili ovadbo, očitajo ji, da je kršila 28. člen statuta delavcev. Tudi če bi sodnik razsodil delavcem v korist, po besedah sindikatov ne bi mogel v celoti spremeniti namer Wärtsile. Podjetje pa bi lahko oglobil oziroma ga prisilil v ustavitev procesa odpuščanja. Na ta način bi se moral celoten proces spet začeti, Finci pa bi se bili prisiljeni usesti za pogajalsko mizo. V začetku septembra sindikati v Trstu napovedujejo množično manifestacijo, za katero si želijo, da bi se je poleg delavcev udeležili tudi člani civilne družbe: »Če pade Wärtsilä, pade tržaška industrija!«