Pravljične urice v NŠK

V torek je v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice (NŠK) v Narodnem domu potekala prva pravljična urica v letošnjem sončnem letu. Melita Malalan je otrokom pripovedovala pravljico Nine Mav Hrovat O kraljeviču, ki ni maral brati (za ilustracije v knjigi je poskrbela Suzi Bricelj).

»Pravljičarka Melita Malalan je veliko let delala z osebami s posebnimi potrebami, poleg tega se je tudi dolgo ukvarjala z gledališčem in je babica, tako da ima dolgo kilometrino na tem področju,« nam je razložila knjižničarka Ivana Soban. Pravljica, ki jo je pripovedovala Malalan, je nekakšen drugi del pred leti zelo uspešne zgodbe O kralju, ki ni maral pospravljati.

Po pravljici, ki jo je pripovedovalka uvodoma vpeljala s pomočjo naprstnih lutk, je sledila delavnica, na kateri so si otroci lahko izdelali manjšo origami knjigico, ki so jo lahko popisali in porisali s katerokoli pravljico.

Že danes bo ob 17. uri na sporedu ponovitev pravljice O kraljeviču, ki ni maral brati. Če se v torek pravljične urice ni udeležilo veliko število otrok, pa so za danes že skoraj vsa mesta zasedena, tako da se splača telefonirati v knjižnico na 0409896153 in si tako rezervirati mesto.

Koledarček pravljičnih uric je objavljen na spletni strani NŠK (naslednja bo na sporedu 1. in 3. februarja z Niklo Petruško Panizon in v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem). V knjižnici med drugim vsakič priporočajo najavo za pravljično urico, saj so mesta zaradi koronskih ukrepov omejena.