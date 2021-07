Pravnomočna obsodba zaradi uboja v Ul. Puccini

Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo Tiziana Castellanija, obtoženca za uboj Nerine Zennaro Molinari, ki se je januarja 2016 zgodil v njenem stanovanju v tržaški Ul. Puccini, in tako potrdilo zaporno kazen 26 let – 22 zaradi uboja in 4 zaradi poskusa povzročitve eksplozije.

Mrtvo Nerino Zennaro Molinari je odkrila njena negovalka: preiskovalci so sklenili, da jo je Castellani, ki je od vrat do vrat prodajal sesalnike, z iztepačem večkrat udaril po hrbtu, zatem pa je svoj zločin skušal zabrisati s poskusom eksplozije. Ko so preiskovalci vstopili v stanovanje, je to bilo urejeno, rane na hrbtu žrtve so bile površinske, zaradi česar so sprva mislili, da je sama padla in se poškodovala. Toda ko so policisti opazili, da je bila gumijasta cev za dovod kuhinjskega plina prerezana, zračne odprtine pa pokrite, jih je to napeljalo na drugo hipotezo, ki se je naposled izkazala za pravilno. Če bi do eksplozije res prišlo, bi ta nemara sesula cel petnadstropni blok, v katerem je bilo stanovanje umorjene Nerine Zennaro Molinari.

Obdukcija je pokazala, da so pokojnici bili z iztepačem zadani smrtni udarci. Preiskovalci so kaj kmalu prišli na sled Castellaniju, na domu katerega so našli ključe stanovanja žrtve, nekaj njenih osebnih predmetov, med katerimi je bil poročni prstan, kakih 200 evrov gotovine ter bančno kartico. Aretirali so ga februarja 2019.