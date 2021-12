Praznično vzdušje v Prčedolu (foto in video)

Dolino Prčedol na Opčinah je preplavil sijaj božične čarobnosti. Danes popoldne so ob jezercu postavili jaslice »none Brune« po zamisli Daria Rote in s pomočjo Silvia Buzzaia. Jaslice je blagoslovil domači župnik Franc Pohajač. Zelo dobro obiskan dogodek je organiziral konzorcij Skupaj na Opčinah s predsednico Nadio Bellina na čelu: »Posrečena izbira nove lokacije pomeni za konzorcij nekaj več dela. Jaslice imamo letos postavljene na treh lokacijah. Zato vabimo mlade, da se nam pridružijo pri delu.« Že v torek se bodo jaslicam na Proseški ulici in ob jezeru pridružile še tiste v Ulici San Isidoro.