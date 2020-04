Praznijo dom za starejše, v katerem so vsi okuženi

Zdravstveno podjetje za Trst in Gorico Asugi je začelo prazniti tržaški dom za starejše občane La Primula v Ul. Molino a vento, kjer so se z novim koronavirusom okužili vsi oskrbovanci ter 8 od 22 zaposlenih. V nekaj dneh je umrlo osem gostov tega doma, vsi so se spopadali z več boleznimi. Peterico bolnikov s trenutno najhujšimi posledicami covida-19 preseljujejo danes v bolnišnico, sedem lažje obolelih bodo premestili v zasebno kliniko Salus, še 24 pacientov pa v dom za starejše v Gradež (v slednjem bodo goste sprejemali od petka ali sobote).

Zdravstveno podjetje pojasnjuje, da so prve informacije o zvišani telesni temperaturi nekaterih gostov prejeli preteklo soboto. V nedeljo so odvzeli prve brise, v ponedeljek preostale, tako gostom kot osebju. Medtem je stekel postopek reorganizacije dela v domu, v torek pa je oddelek za preventivo potrdil, da so vsi gostje doma pozitivni na koronavirus. Zdravstveno podjetje poudarja, da je domu od vsega začetka posredovalo zaščitno opremo.