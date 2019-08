Praznovanje sv. Roka vse do septembra

Praznovanje vaškega zavetnika sv. Roka bo letos v Nabrežini potekalo nekoliko drugače. Društva, ki delujejo v vasi, so se domenila za skupno organizacijo časovno razpotegnjenega sklopa raznolikih prireditev, ki se bo pričel v petek in bo trajal vse do polovice septembra. Pri uresničitvi projekta In zdej nas varje svjeti Rok sodelujejo godbeno društvo, SKD Igo Gruden, vaški Jus, AŠD Sokol, Združenje staršev OŠ V. Šček in župnija sv. Roka.

Pobuda se idejno navezuje na lanskoletno skupno praznovanje 70-letnice smrti pesnika Iga Grudna, ki je društva, ki so požela uspeh in odobravanje, prepričala, da v slogi je moč. V tem smislu so si naslov za letošnji spored izposodila pri vaški himni, ki ljudi vselej združi.

S sklopom prireditev želijo organizatorji zadovoljiti raznolike zahteve in okuse občinstva ter hkrati omogočiti krajevnim in drugim ustvarjalcem, da se predstavijo javnosti.