Prebivalci morja in zemlje bodo dobili nov dom

Jastogi, špari in plazilci, ki živijo v tržaškem akvariju, bodo kmalu dobili nov dom. V teku so namreč obnovitvena dela v vrednosti 1,5 milijonov evrov, ki sta jih financirala Občina Trst in Sklad za Trst, t.i. Fondo Trieste. Nov akvarij, ki vse od leta 1933 domuje v stavbi ob morju, ki jo ščiti spomeniško varstvo, bo vrata odprl v začetku prihodnjega leta. Cilj občine je naslednje leto vanj pripeljati vsaj 100.000 obiskovalcev. Bogatejši bo za bazen s prostornino 80 kubičnih metrov, ki bo nadomestil sedanji že dotrajani bazen, kjer so nekoč domovali pingvini, med katerimi legendarni Marco. Poleg tega bodo uredili nov pod in streho ter prenovili električni, vodovodni in zračni sistem za napajanje, prezračevanje in osvetljavo akvarijev. Nad vsakim akvarijem bodo še namestili interaktivno tablo, ki jo bodo zaposleni lahko upravljali na daljavo in obiskovalcem tako ponujali sveže informacije o njegovih prebivalcih. Dela, ki so jih zaupali podjetjema Innocente & Stipanovich d.o.o. ter Balsamini impianti d.o.o., vodi inženir in arhitekt Aulo Guagnini.