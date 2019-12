Pred 50 leti študenti zasedli ekonomsko fakulteto

Pred natanko petimi desetletji so se v jutranjih urah na zborovanju sestali študenti ekonomske fakultete tržaške univerze. Dnevni red sta sestavljali zgolj dve točki, a ob koncu zborovanja je 100 izmed 130 prisotnih študentov podprlo sklep o zasedbi fakultete. Vzgib za okupacijo je bila »debata o temeljnih težavah študentov, kot sta reorganizacija študija in družbena vloga diplomantov«. Študenti so tako zasedli fakultetne prostore in v njih vztrajali vse do 20. decembra, ko so okupacijo prekinili. V tem času sta se protestu pridružili še fakulteti za medicino in geologijo.

