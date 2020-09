Pred 90 leti ukinili zadnjo slovensko šolo

Na današnji dan pred devetdesetimi leti so italijanske oblasti za vedno zaprle vrata zasebne slovenske Ciril-Metodove šole v Ulici Montecchi 6 v Trstu, kjer danes domujeta med drugimi tudi Primorski dnevnik in Odsek za zgodovino pri NŠK. Med brskanjem po objavljenem gradivu in branjem pričevanj tedanjih učencev ter učenk se človek zaveda, kako so bili nekoč ljudje pokončni, kaj jim je pomenila slovenska beseda, kaj so bili pripravljeni zanjo pretrpeti in koliko so se učitelji in vodstvo trudili, da bi otrokom zagotovili šolanje v materinem jeziku.

SLOVENSKI JEZIK V MESTU

Vse od leta 1848 so si tržaški Slovenci brezuspešno prizadevali za ustanovitev slovenske javne šole v samem mestu, čemur je vneto nasprotovala italijanska občinska oblast. V Ljubljani je leta 1885 nastala Ciril-Metodova družba, ki je po Slovenskem in hrvaški Istri, kjer je bilo jezikovno mešano prebivalstvo, ustanavljala svoje podružnice. Tudi v Trstu je leta 1886 nastala taka podružnica, ki je spodbudila ustanovitev zasebne slovenske šole pri Sv. Jakobu, kjer je takrat prebivalo kakih 20 tisoč Slovencev.

Oktobra 1887 je v starem enonadstropnem poslopju v Ul. Montecchi začel delovati slovenski vrtec, leto pozneje pa so se tam uredili še enorazredno osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom.