Policisti so včeraj zjutraj posredovali pred cerkvijo v Ul. Rossetti, kjer je 68-letni moški razdeljeval letake brez zaščitne maske ob nespoštovanju medosebne razdalje. Policisti so ga opomnili, naj uporablja masko, pri čemer so ga nameravali identificirati, toda jim dokumentov ni želel pokazati. Pospremili so ga v urad, kjer so ga prijavili državnemu tožilstvu in so mu naložili globo zaradi kršitve protikoronskih ukrepov.