Pred Kraško ohcetjo nori lov na noše

»Nujno iščem moško nošo večje mere. Ima kdo odvečno naglavno in naramno ruto? Za malega dečka iščem belo laneno srajčico in copatke.« Taka in podobna sporočila smo v zadnjih mesecih redno brali med malimi oglasi na straneh Primorskega dnevnika, pa tudi na mobilnih telefonih so prijatelji delili prošnje teh, ki bi si zaželeli obleči narodno nošo ob letošnji Kraški ohceti, ki bo zaživela v nedeljo, 28. avgusta. Najbolj hitri so si že pred meseci zagotovili vse potrebno oziroma so si nošo ali vsaj njene manjkajoče dele dali sešiti, drugi pa še danes – 17 dni pred ohcetjo – nimajo ustrezne obleke in ne bodo aktivno sodelovali pri prireditvi, kakor so načrtovali.

NORI LOV NA NOŠE

Silva Perčič in Silvana Blasina sta nas v četrtek pričakali v Kraški hiši v Repnu. »Še danes zjutraj so me poklicali, da potrebujejo moško nošo,« je zaupala gospa Silva in dodala, da je sedaj že res pozno. Posojati svoje noše pa ni tako lahko, dodajata v enem glasu, saj svojo nošo začutiš, doživiš jo že med samim šivanjem.

Gospa Silvana se je spomnila svoje prve ohceti leta 1987, ki je bila »pisana«, saj so na njej kraljevale najlonske nogavice, sandali, sintetične rožice v laseh, spletenih kit pa sploh ni bilo. »Tudi na meni je bilo vse zgrešeno in treba je bilo začeti znova. Zato smo priredili prvi tečaj šivanja,« je zaupala. Za vsako sešito nošo pa je zelo veliko truda – mesečnega, letnega, tako da je vsak na koncu ponosen, ko jo obleče.

Tečaji šivanja noš so že nekaj časa mrknili, saj na obzorju ni bilo priložnosti, da bi si nošo nadeli. Ko so organizatorji Kraške ohceti potrdili, da praznik letos bo, se je lotil nori lov na noše. Nekateri so se šiviljama Silvi in Silvani v preteklih mesecih oglasili, da bi preverili, ali lahko domači kosi noše ustrezajo, drugi so iskali pomoč za šivanje, tretji pa sploh informacije o tem, kako naj bodo oblečeni. Ker je od zadnje Kraške ohceti minilo devet let, je morda primerno, da spet ponovimo, kako naj bodo oblečeni udeleženci praznika in kako naj se ravnajo med nedeljsko svatbo oz. po njej.

Sogovornici sta na mize raztegnili srajce, rute in otroške cule, iz škatel pa potegnili čevlje in nogavice. Kako naj bodo oblečeni svatje in vsi, ki si želijo sodelovati na Kraški ohceti?

»V taka oblačila, kakršna so nosili pred tolikimi in tolikimi leti, no, vsaj prilagoditi se je treba temu,« sta namignili in priznali, da je pač danes treba najti neko srednjo pot, saj so se materiali v času upravičeno spremenili.