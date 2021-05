Pred kvesturo razkril intimne dele telesa

Policisti so včeraj oglobili 40-letnega romunskega državljana, ki je nadlegoval prisotne v nekem supermarketu na Reški cesti. Bil je pod občutnim vplivom alkohola. Prepeljali so ga na kvesturo, kjer se je prav tako vedel nasilno. Pred kvesturo si je med drugim raztrgal srajico in se je poskusil sleči do golega, pri čemer je mimoidočim razkril intimne dele telesa. Moški je tudi večkrat zavrnil uporabo zaščitne maske.

Policisti so ga oglobili zaradi pijanosti, opolzkih dejanj in zaradi kršitve ukrepov proti pandemiji. Reševalci službe 118 so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico.