Pred lokalom s hašišem v žepu

Lokalni policisti v civilu so na Trgu Goldoni ob gostinskem lokalu, kjer se zbirajo mladi, prijeli moškega, ki je imel pri sebi 50 gramov hašiša. Padel jim je v oko, saj je njegova prisotnost izstopala med mladostniki in so o njem posumili. Ko je zagledal lokalne policiste, je odvrgel mamilo in manjšo tehtnico, kar pa so opazili. Nato je poskusil pograbiti nož, pri čemer so ga lokalni policisti uspeli onesposobiti. Ugotovili so, da gre za 40-letnega državljana Pakistana. Med osebno preiskavo so našli tudi precejšnjo vsoto denarja. Po preiskavi na njegovem domu so moškega aretirali. Na podlagi odredbe dežurnega sodnika so ga prepeljali v tržaški zapor.