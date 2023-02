Pred mrazom se je s fenom ponekod prikazala pomlad

Ob močnem severnem vetru, ki je danes zapihal v gorah in ponekod presega 100 kilometrov na uro, je ponekod v nižinskih predelih FJK kratkotrajno zapihal fen. Na Tržaškem se je, denimo, premešal s šibko burjo in se je živo srebro ponekod dvignilo nad 15 stopinj Celzija. V Boljuncu smo, denimo, malo pred 12.30 namerili 15,1 stopinje Celzija, vlaga pa je bila tedaj le okrog 30-odstotna. Le pičlih nekaj minut kasneje, ko se je vpliv fena zaključil, je temperatura hipoma padla za več kot 3 stopinje Celzija, vlaga pa je bila spet več kot 60-odstotna. Območje je bilo očitno na meji med dvema zračnima masama, zdaj je prevladala prva, nekoliko hladnejša in bolj vlažna, zdaj druga, ki je bila ob fenu občutno toplejša in bolj suha.

V Zgoniku, kjer je bilo prav tako občutiti vpliv fena, je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 12. uri namerila 13,9 stopinje Celzija in 31-odstotno vlago.

Gre sicer le za krajši obisk pomladi, ki se bo kaj kmalu zaključil, saj bo že od jutrišnjega dne začel pritekati proti nam zelo mrzel arktični zrak.

Prihodnji teden bo povečini sončen z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje nočne temperature se bodo spuščale več stopinj Celzija pod ničlo, najvišje dnevne pa povečini ne bodo presegale 5 stopinj Celzija. Pihala bo burja, ki bo povečevala občutek mraza.