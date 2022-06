Pred nami vročinski val, kmetje obupujejo

Visoke temperature, ki te dni vztrajajo nad Španijo in južno Francijo, se počasi selijo proti srednji Evropi. Pred nami je prvi vročinski val v tem poletju, ki naj bi trajal od danes do predvidoma srede ali četrtka. Kmetje se spričo napovedane vročine bojijo za svoje pridelke, skrbijo pa jih tudi vedno pogostejši in zgodnejši vročinski valovi. Že nekaj časa je jasno viden trend, da »stvari postajajo vroče«, saj se poletje zaradi globalnega segrevanja začenja več deset dni prej, kot se je pred leti.

Da je zemlja že več tednov pregreta in presušena, je potrdil vinogradnik iz Praprota Matej Lupinc, ki je dejal, da njegove trte trpijo že več kot mesec dni, saj omembe vrednega dežja ni bilo. Vodni stres pri Lupinčevih blažijo z namakanjem. Že dober mesec dni trtam priskrbijo eno kratko namakanje zjutraj in eno zvečer. Za vsako trto gre štiri litre vode, kar sicer ni veliko, a voda je dragocen in tudi drag vir, s katerim je treba varčevati. Po njegovih besedah bi kmetje potrebovali poleg vodovoda še druge potencialne vire vode oz. bi lahko uporabljali manj kvalitetno vodo.

Ob visokih temperaturah šok doživlja tudi živina. Živinorejec iz Samatorce Dimitri Žbogar je zaskrbljen nad temperaturami, ki so že dober mesec dni nad povprečjem. Krave, koze in prašiči slabo prenašajo vročino, zato vedno bolj pogosti vročinski valovi za živinorejce predstavljajo hud problem.