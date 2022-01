Pred šestimi leti kradel pametne ure

Karabinjerji so včeraj v sklopu nadzora obmejnega območja na avtobusu, ki je v Italijo prispel iz Romunije, prestregli 24-letnega romunskega državljana na begu. Leta 2015 ga je sodišče iz Turina obsodilo na leto in štiri mesece zaporne kazni zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah, toda za njim so se nato izgubile vse sledi. Leta 2015 je skupno z drugimi pajdaši razbil izložbo neke trgovine in ukradel blago v vrednosti 3000 evrov. V glavnem je šlo za pametne ure.

Moški se je v Italijo vračal iz Romunije, kjer je preživel novoletne praznike. Karabinjerji so ga prepeljali v videmski zapor, kjer bo prestal kazen.