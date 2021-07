Pred šestimi leti posilil žensko s posebnimi potrebami

Karabinjerji iz Nabrežine so aretirali 44-letnega romunskega državljana, ki je bil šest let na begu. Prestregli so ga na linijskem avtobusu in ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo prestal sedemletno zaporno kazen zaradi spolnega nasilja.

Leta 2015 je v Avellinu skupno z drugim moškim nagovoril žensko s posebnimi potrebami. Z zvijačo sta jo prepričala, naj sede v avtomobil, s katerim sta jo prepeljala v mizarsko delavnico, kjer sta jo posilila.

Žrtev nasilja je naposled uspela pobegniti in poklicati na pomoč. Oba storilca so tedaj aretirali in priprli. Ko so ju izpustili iz zapora, pa sta pobegnila in se je za njima izgubila vsakršna sled.