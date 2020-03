Pred supermarketi nastajajo vrste (foto)

Pred mnogimi supermarketi na Tržaškem so danes zjutraj nastajale vrste nakupovalcev, ki so v primerjavi s preteklimi dnevi daljše. Gre morda za posledico sinočnje odredbe predsednika FJK Massimiliana Fedrige, ki stopa v veljavo ravno z današnjim dnem in med drugim predvideva nedeljsko zaprtje vseh trgovin, z izjemo lekarn, lekarn s parafarmacevtskimi izdelki in trafik.

Pred supermarketom v Ul. Giulia je bilo v vrsti kakih 50 ljudi, poroča agencija ANSA. Oddaljeni so bili vsaj meter drug od drugega, v trgovino vstopajo naenkrat le posamezni kupci.