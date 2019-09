Pred vrati 54. jesenski seminar za šolnike

S približevanjem začetka novega šolskega leta bo v prihajajočem tednu stekel že 54. jesenski seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki se bo začel 3. septembra v Kulturnem domu v Trstu, trajal pa bo do 10. septembra.

Na jesenski seminar po mednarodnem dogovoru vabi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, oblikujejo pa ga na zavodu RS za šolstvo (ZRSŠ) v sodelovanju z Uradom za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo Julijsko krajino. Letos bodo seminar kot omenjeno odprli v Trstu, kjer bodo šolniki ob 9.30 lahko prisluhnili uvodnemu plenarnemu predavanju Zvezdana Pirtoška z Medicinske in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo govoril na temo Nevroznanost in vloga učitelja pri razvoju inovativnosti in ustvarjalnosti učencev. Uradno odprtje seminarja bo ob 11. uri s kulturnim programom, ki ga bo izvedla Vokalna skupina Vikra, in pozdravnimi govori, sledil pa bo tradicionalni sprejem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Vedno v torek bodo popoldne ob 15. uri v Kettejevi dvorani Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu v Trstu lanski Osimo štipendisti predstavili potek študijskega leta 2018/2019.

V naslednjih dneh bo jesenski seminar stopil v živo z vrsto predavanj in delavnic za posamezne šole, stopnje šolanja in predmetna področja za okvirno 450 udeležencev iz slovenskih oz. dvojezičnih vrtcev in šol vseh stopenj od Doline do Špetra.