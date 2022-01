Predaja drog pred miljskim marketom

Tržaški in videmski kriminalisti so skupaj prestregli predajo prepovedanih drog, do katere je pred dnevi prišlo v parkirišču supermarketa v Miljah. Pridržali so dve osebi, tretjo so ovadili na prostosti.

Policisti so na prizorišču pričakali osumljenca, ki je doma iz Furlanije. Pripeljal se je z avtomobilom, ki ga je vozila mlada ženska (njo so pozneje ovadili). V Miljah ju je čakala slovenska državljanka, ki je moškemu izročila drogo, policisti pa so ju presenetili. Moški je poskusil odvreči dve vrečki, toda neuspešno; v eni je bilo 71 gramov heroina, v drugi pa dva grama kokaina. Ženska je imela pri sebi 2400 evrov v gotovini, domnevni zaslužek od prodaje. Tržaški preiskovalni sodnik je za dvojico potrdil pripor.