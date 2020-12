Predlogi in sanje za Rotondo pri Bošketu

Nad Bošketom se je stresla prava možganska nevihta. Rajonski svet za Sv. Ivan, Kjadin in Rocol je pred letom dni podprl projekt okoljevarstvenega društva Legambiente Cuori verdi a San Giovanni. Od konca leta 2019 pa vse do prve polovice iztekajočega se leta je steklo anketiranje domačinov in intervjuvanje izvedencev ter vseh tistih, ki krojijo tamkajšnji vsakdan. V sredo zvečer so na spletnem zasedanju predstavili izsledke dolge in razčlenjene raziskave.

»Prve prošnje, da bi obnovili in preuredili Rotondo pri Bošketu so stare dvajset let sli celo več. Govorimo o območju, ki zavzema park na začetku Vrdelske ceste ter predel od konca Drevoreda Cacciatore in začetka gozdnate površine do prostora pred sedežem rajonskega sveta in bližnjega zgodovinskega stopnišča,« razlaga predsednica rajonskega sveta Alessandra Richetti. »V tem obdobju smo bili priča različnim spremembam brez učinkovite dolgoročne strategije za prihodnost. Še vedno je aktualen stari projekt iz leta 2012, ki pa ima celo vrsto kritičnih točk. Treba ga je posodobiti in pri tem upoštevati zahteve krajanov in vseh tistih, ki se vsakodnevno tu mudijo. Na tej osnovi je nastal načrt arhitektke Johanne Riva. V študiji je upoštevala želje, mnenja in predloge občanov, občank, društev in vseh ostalih sodelujočih,« je še orisala. Izvedenka je tako izoblikovala tri različne predloge: prvi predvideva minimalne spremembe, drugi vključuje še dodatne izboljšave, tretji pa zaobjema najradikalnejšo preobrazbo.