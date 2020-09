Prednost naj ima šola

Vsedržavno gibanje Prednost šoli (P.A.S.) je včeraj dopoldne v Rimu priredilo protest z naslovom Izobraževanje: Error 404, povezava s šolo neuspešna, da bi javnost opozorilo o številnih težavah, ki jih danes doživljajo italijanske šole vseh stopenj. Protestu se je pridružil tudi tržaški odbor, ki je nestrinjanje s šolsko politiko aktualne vlade izrazil z zborovanjem na Borznem Trgu. Pred trgovinsko zbornico se je zbrala približno dvestočlanska množica staršev, šolskega osebja ter predstavnikov sindikatov Cobas in USB.

S seznamom zahtev v rokah so člani odbora, s Cristino Gregoris na čelu, stopili do tržaške prefekture in se sestali s predstavniki uradov tržaškega prefekta. Odbor si želi namreč pokazati, kakšno je realno stanje na tržaških šolah, saj institucije nimajo neposrednega in vsakdanjega stika s šolskim svetom.

Iz zahtev izhaja, kot je sicer zapisano v vsedržavnem programu gibanja, da bi morale biti investicije v šolski sistem višje, vsaj na ravni evropskih. Iz sklada za okrevanje naj se šoli nameni večjo vsoto, pandemija pa naj bo le ponovna odskočna deska za izboljšanje splošnega stanja. Obnova sistema naj se začne pri investicijah v gradnjo primernih šolskih prostorov, posodobitvijo že stoječih poslopij na celotnem tržaškem območju, predvsem v predmestjih. Odbor vabi institucije naj pri obravnavanju šolskih nepremičnin upoštevajo možnost preureditve in uporabe številnih neizkoriščenih javnih poslopij, kot je na primer vojašnica v Ulici Rossetti.

»Odločili smo se, da se odbor ne bo več sestajal za štirimi zidovi. Prirejali bomo javna zborovanja, ki bodo dostopna vsem, ki si želijo izraziti nezadovoljstvo nad razmerami na šolah,« je pojasnila predstavnica tržaškega odbora P.A.S. Cristina Gregoris.