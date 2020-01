Včeraj, 31. decembra, tik pred polnočjo (okrog 23. ure) je na križišču med Ulico Mazzini in Ulico Spiridione v Trstu prišlo do čelnega trčenja – najbrž zaradi neupoštevanja enega od dveh vozil rdeče luči na semaforju – med taksijem in avtomobilom. Trk je bil silovit, saj sta bili obe vozili močno poškodovani, k sreči pa šest potnikov obeh avtomobilov ni utrpelo hujših posledic. Dve osebi sta bili lažje poškodovani in so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico.