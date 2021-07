Predor Bombelj je odprt za promet v obe vozni smeri. Galerijo so v četrtek redarji zaprli zaradi krušenja ometa iz oboka. Občina Trst je konzorciju Stabile poslala drugi opomin, vzdrževalna dela so tako stekla dan kasneje. Zaradi zaprtja ene glavnih prometnih povezav v mestu in posledične preusmeritve prometa je prihajalo v okoliških ulicah do večjih zastojev. Predor pa je, kot so v preteklih dneh napovedali na občini, od danes spet prevozen. Novico o odprtju je na družbenih omrežjih davi objavila občinska odbornica za javna dela Elisa Lodi in spomnila, da med gradbenim velikanom iz Kampanije, ki je na javnem razpisu zmagal z najnižjo ceno, in občinskimi uradi še vedno potekajo pogajanja za nadaljevanje z obnovitvenimi in vzdrževalnimi deli v predoru.