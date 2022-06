Predor Bombelj ostaja zaprt

Občina Trst obvešča, da bo predor Bombelj (Montebello) zaradi gradbenih del ostal zaprt vse do 25. julija. Gradbena dela sicer potekajo s polno paro, delavci so izpeljali dober del predvidenih infrastrukturnih posegov. Občinski oddelek za infrastrukturna dela, ki vodi gradbišče, je opazil nekaj nenapovedanih težav pri prenavljanju predora. Zaradi tega je Občino Trst prosil za zamik roka za konec gradbenih del za 30 dni. Občina je prošnjo sprejela, ugotovila je namreč, da so alternativne prometne poti dokaj učinkovite. Predor so zaradi obnovitvenih del zaprli 16. maja.