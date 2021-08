Zaradi prenovitvenih del bodo danes ponoči (v noči na soboto) ob 4.30 zaprli predor Bombelj. Ponovno ga bodo odprli v ponedeljek, 30. avgusta, ob 4.30.

Dela se bodo nato nadaljevala ob koncih tedna vse do konca novembra in bodo potekala po istem urniku vsako soboto do ponedeljka. Predvidenih je tako, vključno z nocojšnjim, trinajst zaprtij predora.