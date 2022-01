Predor do nadaljnjega zaprt

V Miljah so se od novoletnih praznikov poslovili z glavobolom, ki mu ni še konca. Predor v Ulici Roma, ki povezuje staro jedro mesteca z nabrežjem vse do turističnega naselja Porto San Rocco in Lazareta, ostaja zaprt za promet. Ponovno odprtje ni za vogalom, v najboljšem primeru se vsekakor govori o nekaj tednih. Zanesljivih in dokončnih terminov ni.

Na občini so že pred dnevi uradno sporočili, da zaprtje velja za nedoločen čas. Infrastrukturna dela bodo vse prej kot kratka in enostavna. Vozniki pa morajo medtem ubrati alternativne poti. Kdor je namenjen proti nekdanjemu mejnemu prehodu pri Lazaretu mora zdaj obvezno povzpeti po rebri Salita delle Mura in nato spet spustiti do glavne ceste, kar velja tudi za mestne avtobuse. Podjetje za javni prevoz Trieste Trasporti se je že prilagodilo novim pravilom in zagotovilo manjše avtobuse, ki so primerni tudi za tovrstne vzpone. Za vse tiste, ki so z namenjeni v Trst pa so vzpostavili enosmerno vožnjo preko Nabrežja Mandracchio.

Nočna mora se je za Miljčane začela 3. januarja popoldne, ko se je v predoru, nekaj metrov po vhodu na strani morja zrušil omet, ki je s stropa s kopico zemlje padel na cestišče.