Predor na Bombelju bo končno deležen sanacije

Po več letih čakanja bo predor na Bombelju končno deležen temeljite sanacije. Predvčerajšnjim je občinski odbor odobril izvedbeni projekt, ki predvideva sanacijo predora z inovativno tehniko, ki bo omogočila obnovitvena dela brez zapor. V prihodnjih dneh bo direktorat za javno naročanje razpisal postopek odprtega javnega naročanja. Če bo šlo vse po predvidenih rokih, bi v poletnih mesecih lahko izbrali najboljšega ponudnika, in če v 35 dneh ne bo nobenih pritožb, bi z izbranim kandidatom lahko sklenili pogodbo konec poletja. Gradbeni stroji pa bi v predoru lahko zabrneli jeseni ali najkasneje konec tega leta.

Z odobritvijo upravnega akta o začetku prenove predora je zelo zadovoljen tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je spomnil, da je že za časa svojega prvega mandata v program infrastrukturnih del vključil tudi sanacijo predora na Bombelju, ki povezuje Seneni trg in Istrsko ulico. »Skoraj 20 let smo čakali na odobritev izvedbenega projekta. To je dokaz, kako italijanska birokracija ovira izvedbo projektov. Vesel sem, da bomo končno lahko začeli s prenovo,« je rekel župan, ki je ob tem še dodal, da je naložba vredna malo več kot 12,5 milijona evrov.

»Posebni ekipi inženirjev, ki so zmagali na razpisu, sem kot pogoj postavil, da pripravijo projekt, ki bi omogočil prenovo predora brez zapor. Ta postopek je sicer dražji, kar milijon evrov več je treba primakniti, a za ta denar bomo dobili veliko. Med sanacijskimi deli se bo mogoče neovirano voziti skozi predor in promet na tem odseku ne bo ohromljen,« je rekel župan, ki je optimistično napovedal, da bi z deli lahko začeli že jeseni.

Odobritev izvršnega načrta je pozitivno komentirala tudi odgovorna za javna dela v občinski upravi Elisa Lodi, ki je spomnila, da se je vse od prevzema resorja prizadevala za čimprejšnjo odobritev izvedbenega projekta. »Sanacija bo trajala približno 18 mesecev, stala pa bo 12,7 milijona evrov. Večino denarja, se pravi 12 milijonov, bo prispevala tržaška občina, preostali del pa družba AcegasApsAmga. Projekt, ki smo ga odobrili, je zelo inovativen, dobil pa je tudi pozitivno oceno zunanjega gradbenega odbora, ki je zadolžen za podajo uradnih mnenj,« je povedala pristojna odbornica.

In kdo je pripravil izvedbeni projekt? Za to so pooblastili štiri skupine inženirjev: Simm in Geosyntech iz Trsta, Technital iz Verone in Prometeo iz Rima. Predor na Bombelju bodo sanirali s posebno metodologijo dela, ki predvideva namestitev manjših škatel v predor, na vrhu katerih bodo delavci uredili gradbišče. Ta inovativna tehnika je preizkušena in varna, so ob predstavitvi projekta lani poleti zagotovili inženirji. Takrat so tudi povedali, da bodo v tunel namestili dva betonska »ščita«, ki bosta dolga po 112 metrov. Varnost delavcev in voznikov ne bo ogrožena, promet skozi predor bo potekal v obe smeri, seveda z močno omejeno hitrostjo, saj se bodo istočasno z vozniki v predoru mudili tudi delavci. Prezračevalni sistem bo tem omogočil varno delo, v celotnem predoru pa bodo aktivirali še celo serijo varnostnih ukrepov. Sanacijska dela bodo potekala po kosih, kar pomeni, da bodo sproti premikali betonski ščit.

Kot zanimivost lahko povemo, da so v preteklosti to metodo dela že preizkusili v nekaterih avtocestnih predorih, sanacijo predorov brez zapor pa si je zamislil inženir in nekdanji italijanski minister za infrastrukturo Pietro Lunardi.