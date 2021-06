Predsednik Borut Pahor bo obiskal Križ

Slovensko kulturno društvo Vesna je tudi med najhujšim obdobjem pandemije skušalo ohraniti vezi z vaško skupnostjo, odbor se je kolikor toliko redno sestajal, v Sirkovem domu je potekal tečaj slovenščine, kulturnih prireditev ni bilo veliko, a dejavnost ni izumrla. Da je kriško društvo živo in pripravljeno na nove izzive, je pričal občni zbor, ki je privabil veliko članic in članov, med katerimi so prevladovali mladi obrazi. Nove mlade sile so pristopile tudi v nov odbor, ki bo na prvi seji izvolil predsednico ali predsednika ter ostale vodilne funkcije.

Predsednik Ribiškega muzeja Franko Cossutta je ob tej priložnosti najavil, da bo v nedeljo, 11. julija, obiskal Križ slovenski predsednik Borut Pahor, ki bo gost muzeja in vaške skupnosti.