Predsednik Pahor gost v Križu (foto)

Predsednik Borut Pahor je malo po 10. uri prispel v Križ, kjer so domačini na posebni slovesnosti praznovali 30. obletnico samostojnosti Slovenije. Predsednika republike so nanjo povabili ob obletnici lanskega začetka postopka vrnitve Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji. Na sklepni slovesnosti je predsednik republike imel slavnostni nagovor.

Sprejel ga je predsednik Ribiškega muzeja tržaškega Primorja Franko Cossutta, spremljala pa ga je tudi senatorka Tatjana Rojc. Med prisotnimi so bili tržaški župan Roberto Dipiazza in župani okoliških občin. Pahor se je med drugim poklonil spomeniku padlim in se je za krajši čas zadržal z domačimi otroki, ki so imeli v rokah slovensko zastavico.

Pahor je leta 2014 Bruna Volpija Lisjaka in Franka Cossutto odlikoval z državnim odlikovanjem medalja za zasluge - prejela sta jo za zasluge pri razkrivanju pomena ribištva in pomorstva za slovensko zgodovino v Tržaškem zalivu ter pri gradnji in delovanju Ribiškega muzeja tržaškega primorja v Križu.