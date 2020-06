Predsednika na gmajno in fojbo

Predsednika Italije in Slovenije, Sergio Mattarella in Borut Pahor, bosta 13. julija obiskala gmajno, kjer so ustrelili bazoviške junake, in spomenik žrtvam pobojev ob koncu druge svetovne vojne.

Uradnega potrdila še ni, je pa o skupnem poklonu tekla beseda v petek na slovenskem konzulatu v Trstu. Diplomatski predstavniki Slovenije so sprejeli predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO). Ksenija Dobrila in Walter Bandelj sta po uradni izjavi konzulata »izrazila podporo spravnemu dejanju predsednikov republik na obeh krajih spomina«.

Spravno dejanje sicer nastaja po želji dveh diplomacij, manjšinske organizacije so bile o njem samo obveščene, poudarjajo pri SKGZ, kjer obžalujejo, da je več govora o obisku v Bazovici kot pa o stoletnici požiga Narodnega doma, kar je osrednje sporočilo 13. julija.

Na srečanju sta bila sicer prisotna tudi Maja Tenze (Demokratska stranka) in Igor Gabrovec (Slovenska skupnost). Vsi se strinjajo, da je obisk gmajne italijanskega državnega poglavarja pomenljivo simbolno sporočilo, da na smrt obsojeni antifašisti niso bili teroristi. SKGZ si sicer želi, da obisk ne bi potekal v tišini, ampak da bi med njim predsednika držav nedvoumno obsodila fašistično zlo in opozorila na ugotovitve mešane skupine zgodovinarjev.