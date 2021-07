Predsedniku Borutu Pahorju najvišje odlikovanje mesta Trst

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo na povabilo Franka Cossutte, predsednika Kulturnega društva Ribiški muzej tržaškega primorja, v soboto dopoldne obiskal Križ. Pred tem bo tržaški župan Roberto Dipiazza predsedniku v Mestni hiši v Trstu vročil posebno priznanje »Trije grbi Trsta - Tre sigili di Trieste«. Gre za najvišje priznanje mesta Trst, ki se posamično (zlat, srebrn in bronast) podeljuje najbolj zaslužnim posameznikom. Vsi trije grbi skupaj so bili doslej vročeni le Carlu Azegliu Ciampiju, nekdanjemu predsedniku Italijanske republike, leta 2004. Župan Dipiazza bo priznanje predsedniku Pahorju vročil za njegova večletna prizadevanja pri krepitvi odnosov med obema narodoma in kot izraz slovensko-italijanskega prijateljstva ter ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije.

To obletnico pa bodo s prav posebno slovesnostjo obeležili vaščani Križa. Predsednika republike so nanjo povabili ob obletnici lanskega začetka postopka vrnitve Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji.

Na sklepni slovesnosti v Kulturnem domu Alberta Sirka bo predsednik republike imel slavnostni nagovor. Pahor je leta 2014 Bruna Volpija Lisjaka in Franka Cossutto odlikoval z državnim odlikovanjem medalja za zasluge - prejela sta jo za zasluge pri razkrivanju pomena ribištva in pomorstva za slovensko zgodovino v Tržaškem zalivu ter pri gradnji in delovanju Ribiškega muzeja tržaškega primorja v Križu.