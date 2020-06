$!Predstavili plakat letošnje Barcolane

Znana je podoba, pod katero bo pod geslom »Together«, torej skupaj, 11. oktobra potekala 52. regata Barcolana. Že šestič zapored je plakat regati poklonilo tržaško kavno podjetje Illycaffè, tokrat pa je grafično podobo oblikoval ilustrator Lorenzo Mattotti.

Pred njim je bila ta naloga že zaupana Olimpii Zagnoli, Marini Abramović, Mauriziu Galimbertiju, Gillu Dorflesu in Michelangelu Pistolettu.

Lorenzo Mattotti je priznan italijanski stripar in ilustrator. Podpisal se je že pod plakate pomembnih prireditev, kot sta filmski festival v Cannesu in glasbeni festival Sanremo, narisal pa je tudi ničkoliko naslovnic za razne revije, med temi tudi za New Yorker. S plakatom za Barcolano je želel upodobiti spev radosti jadranja, iz njegove ilustracije pa veje tudi dih burje, so zapisali organizatorji. Upodoblja namreč jadralko z vetrom v bujno rdečih laseh, s čimer so želeli, po navedbah organizatorjev, izpostaviti središčno vlogo žensk v športu nasploh, predvsem pa v jadranju.