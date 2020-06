V Trst se danes vrača priljubljeni festival Trst, stičišče kultur, narodov in veroizpovedi (Trieste crocevia di popoli, culture, religioni), ki ga tretjič prireja združenje Altamarea Eventi, v sodelovanju s tržaško občinsko upravo. Glavni akterji pobude, ki so jo javnosti predstavili v tržaški občinski palači, kjer sta spregovorila Serena Tonel, občinska odbornica za turizem, ter Silvio Pozzenu, glavni organizator dogodka, bodo tržaške verske skupnosti, med katerimi srbsko- in grško-pravoslavna, evangeličanska in judovska skupnost.

Tržaška občinska uprava je niz dogodkov letos usmerila v predstavitev različnih veroizpovedi, ki sobivajo v Trstu in ga bogatijo s svojo raznolikostjo. Festival, ki ga bodo organizatorji z rezanjem traku uradno odprli pri Ponterošu oz. Rusem mostu, bo potekal vse do 28. junija. Do takrat bodo vsak dan, razen v ponedeljek potekali vodeni ogledi verskih središč omenjenih skupnosti ter njihovih pokopališč, ki se nahajajo v Ul. Pace. Prvi ogled je predviden jutri ob 10. uri (z zbiranjem v Ul. Pace 4 ob 9.45), na vrsti pa bo judovsko pokopališče.