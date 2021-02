Predstavljal se je s sedmimi lažnimi identitetami

Karabinjerji iz Bazovice so v okviru obmejnega nadzora pri Fernetičih aretirali 30-letnega romunskega državljana, ki mora v zaporu dokončati prestajanje kazni. Odkrili so ga na linijskem avtobusu. Moški se je uspel izogniti roki pravice, ker se je predstavljal s sedmimi različnimi lažnimi identitetami.

V zaporu mora prestati še 20 dni od skupnih 12 let zaporne kazni. Še kot mladoletnik je bil obsojen zaradi številnih kraj in drugih kaznivih dejanj proti premoženju. Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor.